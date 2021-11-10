Четверых фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» взяли под стражу

Оглашение приговора по делу о пожаре в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово

Заводской суд Кемерово завершил оглашение приговора в рамках первого уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», где погибли десятки человек, в том числе дети. Фигуранты получили от 5 до 14 лет тюрьмы. Четверых осуждённых, включая пожарных Андрея Бурсина и Сергея Генина, заключили под стражу в зале суда, передаёт ТАСС.

Нами рассмотрено уголовное дело. Текст приговора насчитывает более одной тысячи листов. Суд попытался рассмотреть уголовное дело в наиболее кратчайшие сроки, — сказал судья.

Следствие пришло к выводу, что преступление стало результатом отсутствия системной подготовки российских пожарных подразделений и слабого взаимодействия между спасательными ведомствами. В связи с этим суд обратил внимание врио главы МЧС Александра Чуприяна на данные пробелы в системе и вынес соответствующее частное представление с требованием от МЧС доложить суду о принятых мерах.

Ранее сообщалось, что суд взыскал с МЧС по 75 тысяч рублей в пользу родственников погибших во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Суд объяснил эту меру тем, что в рамках дела были признаны виновными сотрудники местной пожарной службы.

В частности, начальник пожарного караула второй пожарно-спасательной части Кемерово Сергей Генин, признанный виновным в гибели 37 человек, получил пять лет общего режима, начальнику службы пожаротушения 1-го кемеровского отряда противопожарной службы Андрею Бурсину, признанному виновным в гибели 60 человек, дали шесть лет общего режима.

Кроме того, бывшие руководители торгового центра Юлия Богданова, Надежда Судденок и Георгий Соболев были признаны виновными в нарушении требований противопожарной безопасности и в смерти двух и более лиц. Они получили 14, 13,5 и 11 лет тюрьмы соответственно.

Охраннику ТРЦ Сергею Антюшину, признанному виновным в смерти двух и более лиц по неосторожности, дали восемь лет колонии.

Техник Александр Никитин, ответственный за пожарную сигнализацию в ТЦ, получил 5,5 года заключения за нарушение требований противопожарной безопасности. Глава компании, обслуживавшей пожарную сигнализацию, Игорь Полозиненко получил 6,5 года колонии.

Трагедия в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года. В результате пожара в кинозале погибли 60 человек, в том числе 37 детей.