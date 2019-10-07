https://static.news.ru/photo/dd8abbc0-e90f-11e9-83d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Вспышка дизентерии привела к закрытию младшей группы детского сада № 145 в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Остальная часть учреждения работает в прежнем режиме, рассказала его заведующая Светлана Феклистова.

По её словам, Роспотребнадзор среагировал на ситуацию быстро. Его сотрудники собрали все необходимые анализы и провели проверку, передаёт Пятый канал .

Мы группу закрыли и никого не пускаем. Не весь же детский сад в карантине сидит, — подчеркнула она.

Феклистова отметила, что дезинсекционная станция не нашла дальнейшего распространения заболевания. Качество питания в учреждении не могло повлиять на развитие заболевания, добавила она.

Мы же не знаем, где, чего едят родители и по выходным чем кормят, — подчеркнула руководитель учреждения.

Ранее News.ru писал, что управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу проводит расследование в связи с заражением 21 учащегося школы № 508 кишечной инфекцией. Шестеро детей до сих пор находятся в больницах.