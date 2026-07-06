Затхлый запах в стиральной машине? Я нашел причину в резинке люка

Затхлый запах в стиральной машине? Я нашел причину в резинке люка

Белье после стирки стало пахнуть болотом — даже после добавления кондиционера. Я перепробовал лимонную кислоту и кипящие режимы, но запах возвращался. Оказалось, проблема в скрытой грязи.

Разобрал все, что можно: вытащил контейнер для порошка и вычистил нишу старой зубной щеткой. Но главное — отогнул резиновую манжету наружу. Под ней скопилась черная слизь с водой и волосами. Промыл резинку мыльным раствором и протер спиртом.

Собрал машину и прогнал пустую стирку на 90 градусах с уксусом. Запах ушел полностью. Теперь оставляю дверцу приоткрытой после каждой стирки, чтобы влага выветривалась и плесень не возвращалась.

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