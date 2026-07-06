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06 июля 2026 в 09:39

Затхлый запах в стиральной машине? Я нашел причину в резинке люка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Белье после стирки стало пахнуть болотом — даже после добавления кондиционера. Я перепробовал лимонную кислоту и кипящие режимы, но запах возвращался. Оказалось, проблема в скрытой грязи.

Разобрал все, что можно: вытащил контейнер для порошка и вычистил нишу старой зубной щеткой. Но главное — отогнул резиновую манжету наружу. Под ней скопилась черная слизь с водой и волосами. Промыл резинку мыльным раствором и протер спиртом.

Собрал машину и прогнал пустую стирку на 90 градусах с уксусом. Запах ушел полностью. Теперь оставляю дверцу приоткрытой после каждой стирки, чтобы влага выветривалась и плесень не возвращалась.

Ранее также сообщалось, как решить проблему нехватки розеток на кухне. Этот способ не только простой, но также очень универсальный.

Проверено редакцией
Общество
уборка
стиральные машины
ремонт
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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