Застрявшим в Самарской области гражданам Узбекистана оказывают помощь

https://static.news.ru/photo/6abaec76-95f5-11ea-8380-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гражданам Узбекистана, которые застряли в селе Большая Черниговка из-за закрытия границы с Казахстаном, помогают питанием и водой. Об этом сообщили в администрации Большечерниговского района Самарской области.

В село граждане Узбекистана стали приезжать с 11 мая. Они хотели через Казахстан вернуться на родину, однако граница оказалась закрыта, из-за чего приехавшие оказались в сложной ситуации. В населённый пункт уже прибыли сотрудники МИД Узбекистана.

В администрации Большечерниговского района сообщили, что в связи со сложившейся ситуацией 12 мая состоялось заседание оперштаба по завозу и распространению коронавируса, передаёт РИА Новости.

Разработан план мероприятий по созданию условий для граждан Узбекистана с целью изоляции и исключения контакта с местными жителями, обеспечением их питанием, питьевой водой, средствами индивидуальной защиты, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что около 500 мигрантов из Узбекистана скопились на границе Оренбургской области с Казахстаном. Об этом сообщили власти региона.