Застреливший юношу сотрудник ДПС арестован в Новосибирске

https://static.news.ru/photo/a89951d8-c202-11eb-af0c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Новосибирске арестовал сотрудника ДПС, который случайно застрелил 19-летнего юношу во время задержания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления Следственного комитета Анастасию Кулешову.

В отношении полицейского, обвиняемого в превышении должностных полномочий, судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сказала представитель СК.

Срок ареста информагентство не уточняет.

Инцидент произошёл вечером 28 мая в Мошковском районе, когда экипаж ДПС преследовал автомобиль, водитель которого не реагировал на требования полицейских об остановке. Позже, в процессе задержания, один из приятелей молодого человека оказал сопротивление. В ходе потасовки правоохранитель выстрелил из табельного оружия. Водитель получил ранение в голову и был госпитализирован.

В региональном главке МВД утверждают, что полицейский выстрелил случайно. Тем не менее региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении сотрудника ДПС по двум статьям Уголовного кодекса — о превышении служебных полномочий и о причинении тяжкого вреда по неосторожности.

После того как пострадавший скончался в больнице, дело было переквалифицировано на более тяжкую статью — о причинении смерти по неосторожности.