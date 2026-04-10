Защита Попова собирается обжаловать приговор

Приговор в отношении бывшего заместителя главы Минобороны РФ генерала армии в отставке Павла Попова будет обжалован, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Сагач. Ранее бывшего военного приговорили к 19 годам колонии строгого режима.

Конечно, обжалуем, — сказал Сагач.

235-й Гарнизонный военный суд также лишил Попова звания генерала. В материале указано, что суд признал бывшего заместителя главы Минобороны РФ генерала армии в отставке Павла Попова виновным в получении особо крупной взятки и должностных преступлениях. Фигуранта оштрафовали на 85 млн рублей.

Ранее участник процесса заявил, что бывший заместитель министра обороны России выступил с последним словом в 235-м Гарнизонном военном суде, где рассматривается его дело о взятках и должностных преступлениях. Обвиняемый не признал вину. Он также попросил суд учесть его заслуги и вклад в развитие министерства.

До этого сообщалось, что суд приговорил бывшего заместителя начальника управления имуществом специальных проектов Минобороны России Олега Васенина к шести годам колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере.