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Защита от всех штаммов COVID: Попова оценила эффективность вакцин из РФ

22:58, 20 мая 2021

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что произведённые в стране вакцины оберегают от всех штаммов коронавируса.

Она также отметила, что чаще всего россияне заражаются смертоносной инфекцией в семье. Другим «популярным» местом заражений, по её словам, является транспорт.

Пока остаётся транспорт, но заражение в домашних очагах у нас — самое большое количество, — подчеркнула Попова.

Ранее стало известно, что более 400 образцов британского штамма коронавируса и 33 южноафриканского штамма были обнаружены в России только в период майских праздников. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В настоящий момент в России набирает значимость северо-западная мутация.

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