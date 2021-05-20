Защита от всех штаммов COVID: Попова оценила эффективность вакцин из РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что произведённые в стране вакцины оберегают от всех штаммов коронавируса.
Она также
Пока остаётся транспорт, но заражение в домашних очагах у нас — самое большое количество, — подчеркнула Попова.
Ранее стало известно, что более 400 образцов британского штамма коронавируса и 33 южноафриканского штамма были обнаружены в России только в период майских праздников. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В настоящий момент в России набирает значимость северо-западная мутация.