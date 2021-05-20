Защита от всех штаммов COVID: Попова оценила эффективность вакцин из РФ

https://static.news.ru/photo/f97817fc-b9a5-11eb-88c9-96000091f725_660.jpg

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что произведённые в стране вакцины оберегают от всех штаммов коронавируса.

Она также отметила , что чаще всего россияне заражаются смертоносной инфекцией в семье. Другим «популярным» местом заражений, по её словам, является транспорт.

Пока остаётся транспорт, но заражение в домашних очагах у нас — самое большое количество, — подчеркнула Попова.

Ранее стало известно, что более 400 образцов британского штамма коронавируса и 33 южноафриканского штамма были обнаружены в России только в период майских праздников. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В настоящий момент в России набирает значимость северо-западная мутация.