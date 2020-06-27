Защита осужденного по делу «Сети» Филинкова подала апелляцию на приговор

https://static.news.ru/photo/e1cb5a10-b88e-11ea-b869-fa163e074e61_660.jpg Виктор Филинков Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Апелляционная жалоба была подана защитой осуждённого по петербургскому делу признанной террористической организации «Сеть» (запрещена в России) Виктора Филинкова.

Ранее сообщалось, что вынесенным 22 июня приговором 2-го Западного окружного военного суда Филинкову назначено наказание в виде 7 лет.

Мы настаиваем на невиновности нашего подзащитного и обратились в Апелляционный военный суд с требованием отменить приговор Второго западного окружного военного суда, — цитирует РИА Новости адвокатов Виталий Черкасова и Евгения Кулакова.

Как отметили защитники, они до сих пор не получили копии приговора. Кроме того, на заседании суда были оглашены лишь вводная и резолютивная части приговора, без мотивировочной части. Как только они получат текст приговора, будут подготовлены аргументированные дополнения к отправленной сегодня жалобе, сообщили адвокаты.

Ранее сообщалось, что ФСБ завела уголовное дело в октябре 2017 года. В течение месяца в Пензе задержали Егора Зорина, Илью Шакурского, Василия Куксова, Дмитрия Пчелинцева, Андрея Чернова и Армана Сагынбаева. Бояршинов и Филинков были задержаны уже в 2018 году, в марте и в январе соответственно.

Большинство фигурантов — антифашисты и анархисты, увлекавшиеся страйкболом. По мнению ФСБ, обвиняемые состояли в организации «Сеть» и собирались устроить народные волнения во время президентских выборов и ЧМ-2018 по футболу. Ячейки сообщества якобы находились в Пензе, Петербурге, Москве и Белоруссии. Некоторые из фигурантов на суде заявили, что дали признательные показания под пытками, организованными ФСБ, и отказались от ранее сказанных слов.

Как писал NEWS.ru, возле здания суда в Санкт-Петербурге сторонники обвиняемых по делу «Сети» устроили ряд провокаций.