Защита обвиняемого в госизмене Губанова обжалует его арест

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Защитник физика Анатолия Губанова, которого обвиняют в государственной измене, обжалует заключение учёного под стражу, рассказала его адвокат Ольга Динзе.

В понедельник я подам жалобу на решение избрать Губанову меру пресечения в виде заключения под стражу, — рассказала она журналистам ТАСС.

По её словам, защите не позволили ознакомиться с решением суда и ходатайством следствия, однако она примерно представляет аргументы обвинения. Кроме того, у её подзащитного есть ряд хронических заболеваний, что даёт основания для обжалования решения.

Также она рассказала о нарушении закона со стороны Лефортовского суда, который арестовал Губанова.

В суде меня попросили подать письменное заявление на ознакомление с решением судьи. После этого председатель суда потребовал от меня разрешение следователя ФСБ, ведущего дело, на ознакомление с его материалами. Но по закону такое разрешение мне не требуется, ведь у меня есть ордер на защиту от родственников учёного. В итоге мои возражения приняты не были, с материалами дела мне ознакомиться не дали, — добавила она.

Накануне Лефортовский суд Москвы принял решение об аресте Губанова. Его обвиняют в государственной измене. Мужчина проведёт под стражей месяц и 30 суток и сможет освободиться 2 января 2021 года.

Следствие считает, что он мог передавать за границу сведения, содержащие гостайну, или совершить другие действия, направленные против РФ.

Он преподавал курс практической аэродинамики высокоскоростных летательных аппаратов в МФТИ и принимал участие в разработке гиперзвукового пассажирского самолёта Hexafly-Int, писал NEWS.ru.