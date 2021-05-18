Защита Меня опровергает причастность своего подзащитного к делу педофилов

Адвокат экс-губернатора Михаила Меня Мурад Мусаев в разговоре с NEWS.ru опроверг причастность своего подзащитного к делу о банде педофилов из Ивановской области. О том, что преступление было раскрыто в рамках расследования дела в отношении аудитора Счётной палаты, сегодня сообщил РЕН ТВ.
Мусаев утверждает, что в деле Меня «никакую банду педофилов не обнаруживали», а Ивановская область — это единственное, что связывает два уголовных дела.
Адвокат также заявил, что многократное упоминание Меня в публикации может быть чревато репутационным ущербом «на ровном месте».
Михаил Мень не имеет никакого отношения к обсуждаемому уголовному делу о преступлениях против половой неприкосновенности. Он не является в этом деле ни обвиняемым, ни подозреваемым, ни даже свидетелем. Упоминание имени Михаила Меня в публикациях на эту тему (ради звучного заголовка или с любой другой целью) вызывает у нас недоумение и негодование. Мы, естественно, свяжемся с авторами публикации, редакцией для того, чтобы понять, кому это вдруг понадобилось упоминать имя моего доверителя с такой гадостью, — сказал он.
РЕН ТВ сегодня
Дело о растрате в отношении Меня было прекращено накануне, 17 мая, в связи с истечением сроков давности. Экс-губернатора, а ныне аудитора Счётной палаты обвиняли в растрате 700 млн рублей из бюджета Ивановской области.