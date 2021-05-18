Защита Меня опровергает причастность своего подзащитного к делу педофилов

https://static.news.ru/photo/630e42ae-b7bc-11eb-b84b-96000091f725_660.jpg Мурад Мусаев Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Адвокат экс-губернатора Михаила Меня Мурад Мусаев в разговоре с NEWS.ru опроверг причастность своего подзащитного к делу о банде педофилов из Ивановской области. О том, что преступление было раскрыто в рамках расследования дела в отношении аудитора Счётной палаты, сегодня сообщил РЕН ТВ.

Мусаев утверждает, что в деле Меня «никакую банду педофилов не обнаруживали», а Ивановская область — это единственное, что связывает два уголовных дела.

Адвокат также заявил, что многократное упоминание Меня в публикации может быть чревато репутационным ущербом «на ровном месте».

Михаил Мень не имеет никакого отношения к обсуждаемому уголовному делу о преступлениях против половой неприкосновенности. Он не является в этом деле ни обвиняемым, ни подозреваемым, ни даже свидетелем. Упоминание имени Михаила Меня в публикациях на эту тему (ради звучного заголовка или с любой другой целью) вызывает у нас недоумение и негодование. Мы, естественно, свяжемся с авторами публикации, редакцией для того, чтобы понять, кому это вдруг понадобилось упоминать имя моего доверителя с такой гадостью, — сказал он.

РЕН ТВ сегодня сообщил , что в Ивановской области расследуется дело о растлении детей в Чернцкой школе-интернате для сирот. Факт сексуального насилия против детей, как утверждает издание, вскрылся в рамках дела против бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня. Обвинение в растлении несовершеннолетних предъявили экс-директору школы-интерната Александру Цымбалюку и экс-замдиректора местной музыкальной школы Николаю Бухонину. Следствие считает, что фигуранты насиловали детей. Мужчины были арестованы Басманным судом в Москве 30 апреля и 12 мая соответственно.

Дело о растрате в отношении Меня было прекращено накануне, 17 мая, в связи с истечением сроков давности. Экс-губернатора, а ныне аудитора Счётной палаты обвиняли в растрате 700 млн рублей из бюджета Ивановской области.