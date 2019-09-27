https://static.news.ru/photo/1c617508-e138-11e9-a456-fa163e074e61_660.jpg Виктор Золотов Фото: Russia's National Guard/ Youtube/Global Look Press

Адвокаты осуждённого за твит про детей силовиков блогера Владислава Синицы попросили отпустить его из СИЗО из соображений безопасности после высказывания главы Росгвардии Виктора Золотова. Последний недвусмысленно поздравил фигуранта дела за то, что он не оказался в руках его подчинённых.

Защита Владислава Синицы просит Мосгорсуд отпустить блогера под подписку о невыезде и при надлежащем поведении, мотивируя это необходимостью принятия мер безопасности в его отношении в связи с заявлением директора Росгвардии Виктора Золотова от 19 сентября, — цитирует ТАСС адвоката Дениса Тихонова.

Юрист подчеркнул, что его доверитель настаивает на своей невиновности и просит Мосгорсуд оправдать его.

Как писал News.ru, 19 сентября Виктор Золотов заявил, что Владислав Синица «малым сроком отделался», добавив: «И слава богу, что он нам не попался».

Пресненский суд Москвы 3 сентября приговорил Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме из-за поста в Twitter. Он не согласился с предъявленным ему составом и обжаловал приговор, требуя оправдания. Рассмотрение апелляции состоится 15 октября в Мосгорсуде.

Пост, который следствие сочло экстремистским, Синица разместил 31 июля под псевдонимом Макс Стеклов. В записи блогер предположил, что дети силовиков, чьи данные появились в открытом доступе, могут быть похищены и подвергнуты пыткам.