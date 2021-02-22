Зарплата оказалась для россиян важнее близости работы к дому

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Выбирая между близостью работы к дому и более высокой зарплатой, россияне стали чаще отдавать предпочтение деньгам. Ради привлекательной оплаты труда они готовы пожертвовать временем и фактором удобства, следует из результатов опроса россиян.

Пожертвовать размером зарплаты ради расположения места работы в получасе ходьбы от дома согласны только 48% россиян, это меньше, чем до пандемии коронавируса. В среднем эта категория людей готова снизить зарплатные ожидания на 9%, передаёт РИА Новости.

Четыре года назад в ходе аналогичного опроса работать недалеко от дома, хоть и за меньшие деньги, были готовы 56% опрошенных, а снижать зарплатные ожидания они были готовы в среднем на 10%.

Сейчас 37% опрошенных никоим образом не согласны мириться с более низкой зарплатой ради близости работы к дому. Такая позиция более популярна среди мужчин — 38% против 35% среди женщин, а также у участников исследования в возрастном интервале от 35 до 44 лет (41%).

В 2017 году тех, кто не был готов поступиться частью зарплаты ради экономии времени, было 33%.

Экономии времени, как следует из нового опроса, чаще отдают предпочтение граждане в возрасте от 45 лет и старше, таковых (55%), а также люди с доходом от 80 тысяч рублей (52%).

В исследовании приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет из 443 населённых пунктов всех федеральных округов России. Опрос проводился с 12 по 18 февраля.

Ранее, как писал NEWS.ru, российские педагоги начали массово публиковать в Интернете расчётные листы с информацией о своих реальных зарплатах. Так преподаватели откликнулись на поручение главы правительства Михаила Мишустина министерству труда и социальной защиты собрать объективную информацию о доходах работников бюджетных организаций.