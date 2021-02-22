«Поможем министру»: российские учителя напомнили о низких зарплатах

https://static.news.ru/photo/7fd18c60-751e-11eb-8f5f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Российские педагоги начали массово публиковать в Интернете расчётные листы с информацией о своих реальных зарплатах. Так преподаватели откликнулись на поручение главы правительства Михаила Мишустина Министерству труда и социальной защиты к апрелю собрать объективную информацию о доходах работников бюджетных организаций.

Это произошло после того, как старший научный сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина на совещании 10 февраля пожаловалась президенту Владимиру Путину на низкую зарплату.

Новость о том, что Мишустин намерен узнать реальные зарплаты бюджетников, педагоги восприняли с энтузиазмом. Они опубликовали информацию в интернет-сообществе профсоюза, сопроводив её ироничным вопросом: «Коллеги, поможем министру?!».

Так и возникла стихийная онлайн-акция «Поможем министру». Первопроходцами стали преподаватели Вологодской области, которые на условиях анонимности начали присылать расчётные листы. Судя по квитанциям, учителя получают от 13 до 30 тысяч рублей.

Как отметила председатель регионального профсоюза работников образования Наталия Кукушкина, так называемым «майским» указам президента, среди которых было распоряжение довести среднюю зарплату учителей до средней зарплаты в регионах, где они трудятся, в 2021 году исполнится девять лет.

Все эти девять лет педагоги беспрестанно рассказывают о том, что выполнить заданные «майскими» указами параметры возможно только при работе на 1,5— 2 ставки. И что? Кто-нибудь принял их слова как руководство для изменения ситуации? Нет! И каждый раз, когда кому-нибудь из педагогов удаётся достучаться «до верхов», слова педагогов о том, что их заработные платы не соответствуют «майским» указам, вызывают у власть предержащих «лёгкое недоумение», — цитирует Кукушкину «Учительская газета».

К коллегам из Вологодской области уже начали присоединяться работники образовательных учреждений других регионов.

Ранее NEWS.ru писал, что после жалобы президенту Проскурину вызвали в Следственный комитет, где допрашивали больше часа. По словам коллег, после разговора она плакала в кабинете. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что один из вопросов касался того, не давил ли кто-либо на учёных, чтобы поднять тему зарплат перед главой государства.