Силовики на допросе довели до слёз учёную, жаловавшуюся на зарплату Путину

https://static.news.ru/photo/81e9f4a0-6df4-11eb-a70b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи допросили учёную Анастасию Проскурину, которая в начале недели пожаловалась президенту России Владимиру Путину на маленькие зарплаты в Сибирском отделении РАН.

Силовики изъяли бухгалтерскую документацию и трудовые договоры сотрудников НИИ Цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, передаёт Тайга.инфо.

По информации издания, во время следственных действий некоторых учёных допросили. С Проскуриной беседа длилась около часа. По словам коллег, после разговора она плакала в кабинете. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что один из вопросов касался того, не давил ли кто-либо на учёных, чтобы поднять тему заработных плат перед президентом.

Ранее российский президент Владимир Путин распорядился разобраться с зарплатами учёных в регионах. Он добавил, что появление в РФ уже трёх вакцин от коронавируса является крупным научным успехом страны. Соответствующие распоряжения получили глава Минфина РФ Антон Силуанов и руководитель Минобрнауки Валерий Фальков.

Глава государства отдал такое распоряжение, так как ему пожаловались на попытки замаскировать низкие зарплаты научных сотрудников переводом их на полставки. Также Путин отметил излишнюю бюрократизированность процедуры получения специалистами грантов, которая не несёт в себе ничего хорошего, писал NEWS.ru.