Заразившийся коронавирусом Мишустин попросил россиян оставаться дома

https://static.news.ru/photo/86402f92-8b05-11ea-a46c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, призвал россиян к осторожности и попросил соблюдать необходимые меры безопасности.

Хочу ещё раз обратиться ко всем гражданам нашей страны с просьбой максимально серьёзно отнестись к коронавирусной инфекции и её распространению. Впереди майские праздники, прошу всех вас оставаться дома, — обратился глава кабинета министров к россиянам.

О том, что диагноз COVID-19 подтверждён у главы российского правительства, стало известно вечером 30 апреля. Мишустин сам рассказал об этом президенту Владимиру Путину. На время его болезни кабмин возглавит вице-премьер Андрей Белоусов. Сам премьер пообещал быть всегда на связи по телефону и участвовать в видеоконференциях.

За последние сутки в Москве выявили 3093 новых случая коронавируса. Всего в столице зафиксировано 53 739 заболевших. Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Общее число заражённых в России достигло 106 498 человек. Нерабочие дни в стране продлены до 11 мая. В большинстве регионов действует режим самоизоляции. Жителям запретили покидать дома без крайней необходимости. Исключения — поход в ближайший магазин, аптеку и поликлинику, выгул собак и вынос мусора. Не запрещено перемещаться на личном автомобиле и такси, во всех общественных местах следует соблюдать дистанцию от других людей.

Ранее главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что коронавирусная инфекция в России пока не вышла на плато. Он выразил надежду, что ситуация может измениться в ближайшее время. По его словам, ежедневный прирост новых случаев заболевания составляет около 5,9%, а в начале эпидемии эти показатели составляли 27%.