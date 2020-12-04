Запись стрима блогера Reeflay удалили из YouTube

https://static.news.ru/photo/14a5e474-366a-11eb-8bb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Видеохостинг YouTube удалил стрим блогера Стаса Решетникова (Reeflay), во время которого погибла девушка, а также его аккаунт, следует из сообщения пресс-службы Google.

Исходная прямая трансляция велась не на YouTube. Мы быстро удалили её записи у себя и удалили связанный аккаунт, — говорится в сообщении.

Российского блогера Стаса Решетникова (Reeflay), устроившего стрим с мёртвой подругой — Валентиной Григорьевой, обвинили в её гибели. Гражданину вменили часть 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть».

На допросе Решетников рассказал, что девушка страдала заболеванием кишечника, из-за чего от неё плохо пахло. Из-за этого он выгнал её на балкон. Когда Reeflay всё-таки решил впустить подругу, она была уже мертва. Молодой человек безуспешно пытался реанимировать её, но ничего не вышло. Всё это время он вёл прямую трансляцию из своей квартиры.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести запрет на «демонстрацию насилия», в том числе и на так называемые треш-стримы, а организаторам подобных трансляций давать «реальные тюремные сроки».