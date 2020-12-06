Запись из мужского туалета во Владивостоке попала на порносайт для геев

https://static.news.ru/photo/2cc8ead8-37b9-11eb-979e-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

На одном из порноресурсов была выложена видеозапись с камеры наблюдения. Съёмка велась в мужском туалете клуба во Владивостоке.

В категории для геев был опубликован ролик продолжительностью примерно 30 минут. На кадрах запечатлён процесс обычного справления нужды мужчинами. На записи можно заметить их половые органы.

Видео было размещено около месяца назад. За это время его успели посмотреть десятки тысяч человек. По мнению специалистов, ролик намеренно снял кто-то из представителей гей-сообщества, чтобы потом получить за него деньги.

В полиции Владивостока отметили, что к ним не поступало жалоб от людей, попавших в кадр, передаёт infosmi.net.

Ранее стало известно, что мошенники требуют у участницы проекта «Дом-2» Ксении Волковой 25 тысяч рублей. В противном случае они грозят опубликовать интимное видео, которое они обманом выманили у девушки под предлогом участия в кастинге. Волкова сама сняла себя на видео и отправила ролик злоумышленникам. Она была уверена, что участвует в кастинге для съёмок клипа. По условиям, претендентка должна предоставить откровенные кадры, именно это и сделала 26-летняя фитнес-блогер. Девушка отправила материалы в Telegram и была уверена, что скоро получит роль. Вместо этого ей пришло сообщение, в котором преступники требовали деньги, писал NEWS.ru.