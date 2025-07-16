Запеканка из брокколи: она точно спасет твой завтрак за 30 минут

Запеканка из брокколи: она точно спасет твой завтрак за 30 минут

Если ищете простой и полезный завтрак или легкий ужин, попробуйте запеканку из брокколи в аэрогриле. Это блюдо быстро готовится, получается нежным и сочным, а главное — подходит для тех, кто следит за здоровьем и фигурой.

Ингредиенты

Брокколи — 400 г

Куриные яйца — 3 шт.

Морковь — 150 г

Греческий йогурт — 150 г (можно заменить сметаной)

Твердый сыр — 100 г

Сушеный чеснок — 0,5 ч. л.

Соль, черный молотый перец — по вкусу

Как приготовить

Если используете замороженную брокколи, разморозьте ее заранее или быстро бланшируйте в кипящей воде 1–2 минуты. Затем отожмите от лишней влаги и нарежьте мелкими кусочками. Морковь натрите на мелкой терке и добавьте к брокколи. В отдельной миске взбейте яйца с греческим йогуртом, добавьте соль, перец и сушеный чеснок. Натертый сыр вмешайте в яично-йогуртовую смесь. Соедините овощи с заливкой, тщательно перемешайте. Выложите массу в силиконовую форму и поставьте в аэрогриль. Готовьте при 170 °C около 30 минут. Через 15 минут накройте форму фольгой, чтобы запеканка не пригорела сверху. Готовое блюдо немного остудите, затем подавайте.

Запеканка отлично сочетается со свежими овощами или легким салатом. Попробуйте — этот простой рецепт точно войдёт в ваш список любимых!

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