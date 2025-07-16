Запеканка из брокколи: она точно спасет твой завтрак за 30 минут

Если ищете простой и полезный завтрак или легкий ужин, попробуйте запеканку из брокколи в аэрогриле. Это блюдо быстро готовится, получается нежным и сочным, а главное — подходит для тех, кто следит за здоровьем и фигурой.
Ингредиенты
- Брокколи — 400 г
- Куриные яйца — 3 шт.
- Морковь — 150 г
- Греческий йогурт — 150 г (можно заменить сметаной)
- Твердый сыр — 100 г
- Сушеный чеснок — 0,5 ч. л.
- Соль, черный молотый перец — по вкусу
Как приготовить
- Если используете замороженную брокколи, разморозьте ее заранее или быстро бланшируйте в кипящей воде 1–2 минуты. Затем отожмите от лишней влаги и нарежьте мелкими кусочками.
- Морковь натрите на мелкой терке и добавьте к брокколи.
- В отдельной миске взбейте яйца с греческим йогуртом, добавьте соль, перец и сушеный чеснок.
- Натертый сыр вмешайте в яично-йогуртовую смесь.
- Соедините овощи с заливкой, тщательно перемешайте.
- Выложите массу в силиконовую форму и поставьте в аэрогриль. Готовьте при 170 °C около 30 минут. Через 15 минут накройте форму фольгой, чтобы запеканка не пригорела сверху.
- Готовое блюдо немного остудите, затем подавайте.
Запеканка отлично сочетается со свежими овощами или легким салатом. Попробуйте — этот простой рецепт точно войдёт в ваш список любимых!
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