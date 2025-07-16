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16 июля 2025 в 17:09

Запеканка из брокколи: она точно спасет твой завтрак за 30 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если ищете простой и полезный завтрак или легкий ужин, попробуйте запеканку из брокколи в аэрогриле. Это блюдо быстро готовится, получается нежным и сочным, а главное — подходит для тех, кто следит за здоровьем и фигурой.

Ингредиенты

  • Брокколи — 400 г
  • Куриные яйца — 3 шт.
  • Морковь — 150 г
  • Греческий йогурт — 150 г (можно заменить сметаной)
  • Твердый сыр — 100 г
  • Сушеный чеснок — 0,5 ч. л.
  • Соль, черный молотый перец — по вкусу

Как приготовить

  1. Если используете замороженную брокколи, разморозьте ее заранее или быстро бланшируйте в кипящей воде 1–2 минуты. Затем отожмите от лишней влаги и нарежьте мелкими кусочками.
  2. Морковь натрите на мелкой терке и добавьте к брокколи.
  3. В отдельной миске взбейте яйца с греческим йогуртом, добавьте соль, перец и сушеный чеснок.
  4. Натертый сыр вмешайте в яично-йогуртовую смесь.
  5. Соедините овощи с заливкой, тщательно перемешайте.
  6. Выложите массу в силиконовую форму и поставьте в аэрогриль. Готовьте при 170 °C около 30 минут. Через 15 минут накройте форму фольгой, чтобы запеканка не пригорела сверху.
  7. Готовое блюдо немного остудите, затем подавайте.

Запеканка отлично сочетается со свежими овощами или легким салатом. Попробуйте — этот простой рецепт точно войдёт в ваш список любимых!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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