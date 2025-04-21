Запашный поделился воспоминаниями о подарке от папы римского Эдгард Запашный рассказал, что папа римский подарил крестики цирковым артистам

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Эдгард Запашный

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в беседе с 360.ru поделился воспоминаниями о встрече с папой римским Франциском. По его словам, Франциск подарил крестики российским цирковым артистам.

Запашный рассказал, что в 2019 году ему посчастливилось выступить перед папой римским Франциском в Ватикане. Он отметил, что понтифик всегда находил время для встреч с представителями сферы культуры, в том числе с артистами цирка.

Я попросил своего друга, директора итальянского цирка, поспособствовать встрече с папой римским. Все согласовали в кратчайшие сроки. Мы дали небольшое представление, после чего нам позволили подойти к Франциску и поздороваться, — добавил Запашный.

После представления артистам разрешили лично поприветствовать папу римского, сделать общее фото и получить от него памятные подарки — крестики. Директор цирка назвал большой потерей смерть понтифика.

Ранее вспомогательный епископ католической архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин сообщил, что молитвы об упокоении папы римского Франциска начнутся в католических храмах России с 21 апреля. Понтифик ушел из жизни в этот же день утром.