Раскрыто, когда российские католики начнут молиться об упокоении Франциска Епископ Дубинин: католики РФ будут молиться об упокоении папы с сегодняшнего дня

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Молитвы об упокоении папы римского Франциска начнутся в католических храмах России с сегодняшнего дня, сообщил РИА Новости вспомогательный епископ католической архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин. Понтифик ушел из жизни утром 21 апреля.

Уже с сегодняшнего дня во всех наших храмах в России будут, конечно, молитвы за папу Франциска. Будем помнить и молиться здесь, на местах, — сказал Дубинин.

Папа римский Франциск умер 21 апреля на 89-м году жизни. Глава католической церкви правил 12 лет и страдал от различных недугов. Например, недавно специалисты диагностировали у понтифика двустороннюю пневмонию. Также он пережил серьезный респираторный приступ.

Белый дом выразил соболезнования в связи со смертью Франциска. Пост в социальной сети X сопровожден совместной фотографией понтифика с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Примечательно, что Вэнс встречался с Франциском в Ватикане за семь часов до его смерти.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на протяжении всего своего понтификата папа римский всегда вставал на сторону самых уязвимых и самых хрупких, и делал это с большим смирением. По словам главы государства, в это время войны и жестокости понтифик сочувствовал другим, самым хрупким.