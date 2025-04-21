В Европе отреагировали на смерть папы римского Макрон: папа римский Франциск всегда вставал на сторону самых уязвимых

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Эммануэль Макрон

На протяжении всего своего понтификата папа римский Франциск всегда вставал на сторону самых уязвимых и самых хрупких и делал это с большим смирением, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Глава католической церкви скончался в возрасте 88 лет. Reuters приводит заявления европейских лидеров по этому поводу.

В это время войны и жестокости он сочувствовал другим, самым хрупким, — подчеркнул Макрон.

По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, все мировое сообщество скорбит о кончине папы Франциска. Он вдохновил миллионы людей далеко за пределами католической церкви своим смирением и чистой любовью к обездоленным, отметила высокопоставленная чиновница.

Кардиналы со всего мира съезжаются в Рим, чтобы присоединиться к своим коллегам после смерти понтифика, сказано в материале. По традиции перед началом конклава для избрания нового папы римского соблюдается траурный период в 15 дней, хотя собрание может начаться и раньше, если кардиналы решат так.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что с уходом Франциска почти полтора миллиарда католиков по всему миру потеряли важного лидера — как морального, так и религиозного. По мнению главы шведского правительства, понтифика будут помнить за скромность, борьбу с бедностью и социальной несправедливостью.

Мировое католическое сообщество прощается с лидером, который осознавал острые проблемы текущего времени и привлекал к ним внимание, отметил премьер-министр Нидерландов Дик Схооф. Он подчеркнул, что Франциск был образцом для подражания для многих.

Глава испанского правительства Педро Санчес заявил о своей скорби из-за кончины папы римского. Как указал премьер-министр, его приверженность миру, социальной справедливости и наиболее уязвимым оставила глубокое наследие.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что украинский президент Владимир Зеленский ненавидел папу римского за его попытки остановить конфликт. Эксперт объяснил, что скончавшийся глава католической церкви отказывался подвергать травле Россию и русских людей.