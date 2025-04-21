Политолог раскрыл, почему Зеленский ненавидел папу римского Политолог Марков: Зеленский ненавидел папу римского за попытки остановить войну

Фото: Chris Emil Janssen/IMAGO/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский ненавидел папу римского Франциска за его попытки остановить конфликт, заявил в Telegram-канале политолог Сергей Марков. Эксперт объяснил, что скончавшийся глава католической церкви отказывался подвергать травле Россию и русских людей.

Папу римского Франциска ненавидел Зеленский. За то, что папа римский Франциск реально пытался прекратить войну на Украине. Поэтому он отказывался подвергать травле Россию и русских людей. Он отказывался поддерживать разгром православной церкви на Украине, — отметил Марков.

Политолог обратил внимание, что Франциск так и не решился сказать правду о нынешнем правительстве Украины. По его словам, если бы папа римский назвал его безбожным, террористическим и преступным, то его попытки восстановить мир на Украине могли бы иметь успех.

Ранее сообщалось, что папа римский Франциск умер. Первый латиноамериканский лидер Римско-католической церкви скончался в возрасте 88 лет. Он правил 12 лет и, как отмечают СМИ, страдал от различных недугов. В частности, недавно врачи диагностировали у понтифика двустороннюю пневмонию. Также он пережил серьезный респираторный приступ.