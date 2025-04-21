Белый дом выразил соболезнования в связи со смертью папы Франциска

Фото: IMAGO/VATICAN MEDIA/Global Look Press

Джей Ди Вэнс и папа римский Франциск

Белый дом выразил соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска, заявление опубликовано в социальной сети X. Пост сопровожден совместной фотографией понтифика с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Покойся с миром, папа Франциск, — сказано в публикации.

Папа римский Франциск умер 21 апреля на 89-м году жизни. Известно, что Вэнс встречался с Франциском в Ватикане за семь часов до его смерти. Заменить Франциска на Святом престоле может любой мужчина, крещенный в Римско-католической церкви. Конклав очень секретен, и кандидаты не ведут публичную кампанию за должность папы римского.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на протяжении всего своего понтификата папа римский всегда вставал на сторону самых уязвимых и делал это с большим смирением. По словам главы государства, в это время войны и жестокости понтифик сочувствовал другим, самым хрупким.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин питал большое уважение к папе римскому Франциску. По словам пресс-секретаря, глава государства и понтифик неоднократно виделись. Путин послал телеграмму соболезнования по случаю кончины папы римского.