Песков раскрыл истинное отношение Путина к умершему папе римскому Песков: Путин относился к папе римскому с большим уважением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин питал большое уважение к папе римскому Франциску, внезапно скончавшемуся на 89-м году жизни, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря, которые приводит ТАСС, глава государства и понтифик неоднократно виделись.

Президент направил телеграмму соболезнования по случаю кончины папы римского. Они неоднократно встречались и с большим уважением относились друг к другу, — отметил Песков.

Стоит отметить, что заменить Франциска на Святом престоле может любой мужчина, крещенный в Римско-католической церкви. Конклав очень секретен, и кандидаты не ведут публичную кампанию за должность папы римского.

До этого в Сети появилась фотография Франциска за семь часов до смерти. На ней глава католической церкви изображен пожимающим руку вице-президенту Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсу, который стал католиком.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на протяжении всего своего понтификата папа римский всегда вставал на сторону самых уязвимых и самых хрупких и делал это с большим смирением. По словам главы государства, в это время войны и жестокости понтифик сочувствовал другим, самым хрупким.