Раскрыто, кто может стать следующим папой римским Конклав изберет нового папу римского из крещенных в Римско-католической церкви

Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

Любой мужчина, крещенный в Римско-католической церкви, после смерти Франциска может стать новым папой римским. Конклав очень секретен, и кандидаты не проводят кампанию по выбору нового главы церкви публично.

В настоящее время кардиналы со всего мира съезжаются в Рим, чтобы присоединиться к своим коллегам после смерти понтифика. По традиции перед началом конклава для избрания нового папы римского соблюдается траурный период в 15 дней, хотя собрание может начаться и раньше, если кардиналы решат сделать так.

В частности, кардиналы собираются не ранее 15-го и не позднее 20-го дня после смерти или отставки папы. Выборы осуществляются закрытым голосованием дважды в день. При этом кардиналам запрещена любая связь с внешним миром (нельзя пользоваться телефонами, смотреть телевизор, слушать радио, вести переписку). Для избрания необходимо собрать не менее 2/3 голосов плюс один.

Помещение открывают лишь после избрания нового папы. Об избрании понтифика общественность узнает по белому дыму из печной трубы над Сикстинской капеллой (иначе дым черный).

Папа римский Франциск умер в возрасте 88 лет. Он правил 12 лет и страдал от различных недугов. За годы служения Франциск показал себя убежденным поборником мира. Также он был ярым противником абортов, эвтаназии и однополых браков. В целом понтифик вошел в историю церкви как папа римский, который пытался проводить умеренно либеральную политику.