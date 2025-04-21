В Сети появилась фотография папы римского за семь часов до смерти

Фото: IMAGO/VATICAN MEDIA/Global Look Press

Папа римский Франциск

В Сети появилась фотография папы римского Франциска за семь часов до смерти. На ней он изображен пожимающим руку вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, который стал католиком. В соцсети Х американский политик написал, что встретился с папой римским во время шестидневной поездки между Италией и Индией на несколько минут, чтобы обменяться поздравлениями по случаю Пасхи.

Сегодня я встретился со святейшим отцом — папой римским Франциском. Я благодарен ему за приглашение на встречу и молюсь о его здоровье, — написал Вэнс.

Стоит отметить, что Франциск критиковал жесткий подход президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к иммиграционной политике. В феврале текущего года он написал послание американским епископам, в котором осудил действующую администрацию и счел ее шаги «серьезным кризисом». Также папа римский напоминал о необходимости прочного мира на Украине и полного примирения между Арменией и Азербайджаном.

Папа римский Франциск умер в возрасте 88 лет. Глава католической церкви правил 12 лет и страдал от различных недугов. Например, недавно специалисты диагностировали у понтифика двустороннюю пневмонию. Также он пережил серьезный респираторный приступ.