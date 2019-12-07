https://static.news.ru/photo/5ea29608-191f-11ea-ae99-fa163e074e61_660.jpg Эдгард Запашный Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Эдгард Запашный заявил, что, говоря о необходимости принять жёсткие меры в борьбе с матерящимися на стадионах болельщиками, он имел в виду исключительно «ультрасов» — радикально настроенных фанатов.

В первоисточнике я разделил понятия: болельщик, фанат и «ультрасы». <...> Я сказал, что надо признать, что все методы культурного формата не работают. Что все призывы от самих клубов к дружбе не работают. И, к сожалению, единственным способом остаётся введение ОМОНа, — заявил директор Большого Московского цирка РБК.

По мнению Запашного, с «ультрасами» надо разговаривать только жёстко, ведь другого языка они не понимают.

На силу надо применять только силу, — заявил он.

Ранее Запашный заявил, что с помощью ОМОНа «покрошил бы» матерящихся болельщиков и «попереломал бы части тела», после чего фанаты «Спартака» обратились в СК и прокуратуру с просьбой дать правовую оценку его действиям, писал News.ru.