Запад назвали кукловодом, который занимается героизацией нацизма Юрист назвал «коллективный Запад» кукловодом и обвинил в реабилитации нацизма

Юрист-международник Дмитрий Романенко в беседе с NEWS.ru заявил, что «коллективный Запад» является «кукловодом» в ситуации вокруг Украины, а также намеренно десятилетиями занимается «героизацией нацизма и нацистов». Он объяснил, что «им» принципиально важно «перевернуть эту страницу в своей истории, чтобы её никто не вспоминал».

Для них (Запада. — NEWS.ru) Вторая мировая война и нацистский режим не воспринимаются так страшно, как у нас [в России]. Им принципиально важно всё это в памяти народов истребить, а героизация [нацизма] давно идёт. Да, они напишут ещё одну страницу про [украинский националистический батальон] «Азов». Но информация об их деяниях, несмотря ни на что, просачивается в СМИ, и её заткнуть невозможно. В Донбасс приезжали западные журналисты и признавали, что преступления совершали именно бойцы ВСУ и нацбатальонов, — подчеркнул Романенко.

Он также призвал не обращать внимания на реакцию «коллективного Запада» на вероятное применение смертной казни к членам украинского нацбатальона «Азов» на территории ЛНР и ДНР. Таким образом он прокомментировал заявление сенатора Андрея Клишаса, призвавшего отдать под суд «азовцев» именно в ЛНР и ДНР, где отсутствует, в отличие от РФ, мораторий на смертную казнь. Эксперт подчеркнул, что некоторых представителей «Азова» могут отдать под суд именно в России, если оперативникам удастся доказать их причастность к совершению преступлений против граждан РФ на территории Украины, а также ЛНР и ДНР.

Ранее представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что 16 мая началась массовая сдача в плен бойцов националистического подразделения «Азов» и солдат ВСУ, заблокированных на территории завода «Азовсталь». В военном ведомстве отметили, что всего за минувшие сутки белый флаг подняли 265 украинских военных. В министерстве подчеркнули, что среди пленных 51 солдат получил тяжёлые ранения.