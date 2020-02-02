https://static.news.ru/photo/dfef5134-45ba-11ea-851b-fa163e074e61_660.jpg Ирина Киркора Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Заместитель председателя Совета по правам человека при президенте и член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Ирина Киркора заявила, что упоминание бога в Основном законе будет противоречить его тексту.

По её словам, такая норма будет противоречить утверждению о светском характере российского государства и многоконфессиональности страны, передаёт «Интерфакс».

Есть и неверующие граждане РФ, атеисты, для них это будет являться неприемлемым, — подчеркнула она.

Киркора отметила, что Конституция — универсальный документ и включение в него норм, вступающих в противоречие с его первой или второй главой, неуместно.

При этом я сама верующий православный человек. <...> Очень не хотелось бы, чтобы Конституция превратилась в письмо дяди Федора родителям из Простоквашино, — заключила она.

Как ранее передавал NEWS.ru, включить статью с упоминанием бога в Конституцию патриарх Кирилл предложил во время трапезы по случаю своей интронизации. Патриарх заявил, что большинство российских граждан верующие, уточнив, что он говорит обо всех конфессиях. С критикой этого предложения также выступил протодиакон Андрей Кураев.