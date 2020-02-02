Заместитель председателя Совета по правам человека при президенте и член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Ирина Киркора заявила, что упоминание бога в Основном законе будет противоречить его тексту.
По её словам, такая норма будет противоречить утверждению о светском характере российского государства и многоконфессиональности страны,
Есть и неверующие граждане РФ, атеисты, для них это будет являться неприемлемым, — подчеркнула она.
Киркора отметила, что Конституция — универсальный документ и включение в него норм, вступающих в противоречие с его первой или второй главой, неуместно.
При этом я сама верующий православный человек. <...> Очень не хотелось бы, чтобы Конституция превратилась в письмо дяди Федора родителям из Простоквашино, — заключила она.
Как ранее передавал NEWS.ru, включить статью с упоминанием бога в Конституцию патриарх Кирилл предложил во время трапезы по случаю своей интронизации. Патриарх заявил, что большинство российских граждан верующие, уточнив, что он говорит обо всех конфессиях. С критикой этого предложения также выступил протодиакон Андрей Кураев.
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