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Зампред правительства Новгородской области написал заявление об увольнении

Зампред правительства Новгородской области Гусев уволился после выходки в одном из пабов
17:34, 27 декабря 2021
Зампред правительства Новгородской области написал заявление об увольнении Тимофей Гусев Фото: novreg.ru
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Заместитель председателя правительства Новгородской области Тимофей Гусев написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил руководитель пресс-службы администрации региона Николай Шестаков. Причиной этому послужила недавняя выходка чиновника, предположительно, находившегося в нетрезвом состоянии. Ранее в соцсети «ВКонтакте» было опубликовано видео с Гусевым, пытающимся сорвать проведение лекции «Новгородские вечера» в одном из пабов.

Гусев принял верное решение. Любая должность в новгородском правительстве, тем более должность заместителя председателя правительства региона, это не привилегия, а большая ответственность перед людьми. Даже в нерабочее время, — отметил Шестаков.

Ранее местные СМИ сообщили, что у Гусева и старшего научного сотрудника Новгородского музея-заповедника Владимира Варнаева случился публичный конфликт. Историк написал об этом на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Варнаева, в пабе, где проходят исторические лекции «Новгородские вечера», «безобразно пьяный» чиновник позволил себе нецензурные выражения и помешал проведению очередного мероприятия. Затем Гусев принёс извинения Варнаеву, и тот удалил пост.

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