Зампред правительства Новгородской области написал заявление об увольнении

Заместитель председателя правительства Новгородской области Тимофей Гусев написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил руководитель пресс-службы администрации региона Николай Шестаков. Причиной этому послужила недавняя выходка чиновника, предположительно, находившегося в нетрезвом состоянии. Ранее в соцсети «ВКонтакте» было опубликовано видео с Гусевым, пытающимся сорвать проведение лекции «Новгородские вечера» в одном из пабов.

Гусев принял верное решение. Любая должность в новгородском правительстве, тем более должность заместителя председателя правительства региона, это не привилегия, а большая ответственность перед людьми. Даже в нерабочее время, — отметил Шестаков.

Ранее местные СМИ сообщили, что у Гусева и старшего научного сотрудника Новгородского музея-заповедника Владимира Варнаева случился публичный конфликт. Историк написал об этом на своей странице во «ВКонтакте».