Заммэра Москвы пояснил, кому из москвичей не нужно уходить на удалёнку

https://static.news.ru/photo/d17a5b76-045f-11eb-9005-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работодатели обязаны отправить на удаленный режим работы с 5 октября 30% офисных сотрудников, тогда как работники промышленных и сервисных предприятий могут сохранить на местах всех, кому необходимо там быть, пояснил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Он отметил, что указ мэра Москвы Сергея Собянина касается только офисных сотрудников, а столичные власти понимают, что в городе есть множество предприятий непрерывного цикла работы, где предусматривается наличие персонала на местах, сообщает РИА Новости.

На них это ограничение распространяться не будет, — сказал Ефимов.

Он добавил, что при таком подходе власти не ждут каких-либо затруднений в работе столичных промышленных предприятий.

Как сообщал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин 1 октября подписал указ, требующий от столичных работодателей перевести с 5 по 28 октября 30% сотрудников на работу из дома. Режим удалённой работы предусмотрен в обязательном порядке для всех москвичей старше 65 лет за исключением сотрудников, присутствие которых на рабочем месте является строго необходимым.

В своём обращении в тот же день Собянин назвал динамику распространения коронавируса в столице «очень опасной». Он добавил, то власти Москвы не исключают, что в ближайшие дня число выявленных случаев коронавируса в столице достигнет шести тысяч человек.