Заммэра Москвы: около 150 тыс. человек вернулись к работе с 23 июня

https://static.news.ru/photo/1f8a86d4-b55e-11ea-92eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около 150 тыс. человек с 23 июня вернулись к работе в Москве. Почти все экономические сферы в городе работают без ограничений, заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

Сегодня вышло на работу около 150 тыс. человек. Это говорит о том, что практически все экономические сферы города Москвы теперь работают без каких-либо ограничений, — отметил Ефимов.

По его словам, все работодатели знают, как организовать работу в таких условиях. Роспотребнадзор заранее создал и опубликовал правила, которых должны придерживаться россияне, чтобы обезопасить своё здоровье, передаёт ТАСС.

По данным на 23 июня, в мире коронавирусом заразились более 9,1 млн человек, более 472 тысячи умерли, более 4,5 млн выздоровели.

В России зарегистрировано 899 705 случаев коронавирусной инфекции (+7425 за последние сутки), 356 429 выздоровели (+12 013 за последние сутки). Умерли 8359 человек (+153 за последние сутки).

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом этапе снятия введённых из-за коронавируса ограничений. С 23 июня на территории города откроются рестораны и фитнес-клубы.

Как писал NEWS.ru, эксперт Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в настоящее время ни в одном из регионов России не наблюдается ухудшения ситуации с COVID-19. При этом он предупредил о неизбежности второй волны коронавируса, которая ожидается осенью.