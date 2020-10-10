Заммэра Москвы Ликсутов подтвердил своё заражение коронавирусом

https://static.news.ru/photo/8537dd48-0b1b-11eb-ad02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов подтвердил своё заражение коронавирусом. По его словам, он получил положительный результат теста на COVID-19.

Получил положительный результат теста на коронавирус. Чувствую себя нормально. К счастью, симптомов почти никаких, кроме насморка. Лёгкие тоже чистые, надеюсь, что обойдётся без ухудшения. Пока работать буду из дома, — сообщил Ликсутов, слова которого цитируются в Telegram-канале Дептранса Москвы.

Он также напомнил подписчикам о важности соблюдения мер профилактики коронавируса.

Как писал NEWS.ru, 10 октября Россия обновила рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки — 12 846 новых случаев, что стало максимальным значением с начала пандемии. Всего в стране зарегистрировано уже 1 285 084 инфицирования. При этом 22 454 человека погибли, а 1 016 202 смогли преодолеть болезнь.