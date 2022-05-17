Замглавы Росмолодёжи может возглавить аналог пионерского движения в РФ

Фото Roscosmos/via Globallookpress.com

Замглавы Росмолодёжи Дамир Фаттахов может возглавить новое общероссийское движение детей и молодёжи. До прихода в структуру он возглавлял министерство молодёжи Татарстана. а также был капитаном команды КВН «Четыре татарина», пишет РБК.

Учредителями движения могут стать Российское движение школьников, проект «Большая перемена» и детско-юношеские движения в регионах. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму 19 мая, однако, дата пока уточняется.

Издание отмечает, что опыт советской пионерии действительно обсуждался , но называть организацию «аналогом» будет неверно, так как членство в ней не будет обязательным. Будущее движение и его название предполагается обсудить на съезде детских движений, который запланирован на 1 июня. Он пройдёт на полях фестиваля детства и юношества в Москве, на ВДНХ.

Предполагается, что новая структура охватит школьников и учащихся средних специальных учебных заведений. Отвечать за выстраивание работы новой организации в школах будет Минпросвещения, за работу в средних специальных учебных заведениях — Росмолодёжь.

Речь идёт не только о патриотическом воспитании детей и подростков, но и создании новых возможностей для работы с детьми. Это могут быть участие подростков в различных конкурсах, тематических сменах, спортивных соревнованиях и прочих форматах самореализации.

Ранее сообщалось, что объявить о создании аналога советской пионерии могут 19 мая, на «Большом школьном пикнике», куда съедутся более тысячи детей из 85 регионов страны. Инициативу уже поддержал президент России Владимир Путин.