Замглавы Роскачества рассказал о защите смартфона от мошенников

Человек может получить массу проблем при столкновении с мошенниками, действующими со смартфонами, заявил заместитель руководителя Роскачества. По его словам, во избежание проблем не следует концентрирует всю свою жизнь в одном устройстве.
Он дал совета по минимизации рисков потери денег, утечки персональных данных и урона репутации,
В первую очередь не следует переходить по подозрительным ссылкам, особенно если она получена в письмах или сообщениях от незнакомого человека. Также не стоит доверять торрентам и другим неофициальным источникам программ.
Для защиты своих данных лучше избегать общественных сетей Wi-Fi при использовании мобильного банка, установить антивирус и ознакомиться с разрешениями, которые запрашивают приложения. Если на телефон позвонил неизвестный и представился службой безопасности банка, не следует сообщать персональную информацию.
При выборе смартфона не нужно делать выбор в пользу малоизвестных производителей, непонятных и частных продавцов.
Как писал NEWS.ru, в России мошенники стали чаще создавать клоны официальных приложений и фишинговые сайты, собирающие данные пользователей.
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