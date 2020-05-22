Замглавы Роскачества рассказал о защите смартфона от мошенников

https://static.news.ru/photo/f163738e-9c20-11ea-9391-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Человек может получить массу проблем при столкновении с мошенниками, действующими со смартфонами, заявил заместитель руководителя Роскачества. По его словам, во избежание проблем не следует концентрирует всю свою жизнь в одном устройстве.

Он дал совета по минимизации рисков потери денег, утечки персональных данных и урона репутации, сообщается на сайте Роскачества.

В первую очередь не следует переходить по подозрительным ссылкам, особенно если она получена в письмах или сообщениях от незнакомого человека. Также не стоит доверять торрентам и другим неофициальным источникам программ.

Для защиты своих данных лучше избегать общественных сетей Wi-Fi при использовании мобильного банка, установить антивирус и ознакомиться с разрешениями, которые запрашивают приложения. Если на телефон позвонил неизвестный и представился службой безопасности банка, не следует сообщать персональную информацию.

При выборе смартфона не нужно делать выбор в пользу малоизвестных производителей, непонятных и частных продавцов.

Как писал NEWS.ru, в России мошенники стали чаще создавать клоны официальных приложений и фишинговые сайты, собирающие данные пользователей.