Фильм журналиста Юрия Дудя о российской эпидемии ВИЧ и жизни инфицированных россиян привлёк внимание к проблеме и повысил информированность жителей страны, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай.
Чиновник заявил, что можно поспорить с некоторыми фактами, но он признал работу Дудя полезной — фильм мотивирует проходить тестирование на ВИЧ.
Сегодня ВИЧ — это не приговор, и очень важно, чтобы человек, у которого эта инфекция диагностирована, проходил лечение и жил обычной жизнью, чтобы появлялись здоровые дети и всё было хорошо, — написал Салагай в своём Telegram-канале.
Полуторачасовой фильм «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» за три дня собрал более 10 миллионов просмотров на YouTube.
Как писал NEWS.ru, после фильма Дудя в Госдуме пройдёт круглый стол о проблемах ВИЧ-инфицированных. Депутат Федот Тумусов пригласил на него журналиста.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен