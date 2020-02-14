https://static.news.ru/photo/f52346c2-4f6b-11ea-b5be-fa163e074e61_660.jpg Фото: vdud/vk.com

Фильм журналиста Юрия Дудя о российской эпидемии ВИЧ и жизни инфицированных россиян привлёк внимание к проблеме и повысил информированность жителей страны, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

Чиновник заявил, что можно поспорить с некоторыми фактами, но он признал работу Дудя полезной — фильм мотивирует проходить тестирование на ВИЧ.

Сегодня ВИЧ — это не приговор, и очень важно, чтобы человек, у которого эта инфекция диагностирована, проходил лечение и жил обычной жизнью, чтобы появлялись здоровые дети и всё было хорошо, — написал Салагай в своём Telegram-канале.

Полуторачасовой фильм «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» за три дня собрал более 10 миллионов просмотров на YouTube.

Как писал NEWS.ru, после фильма Дудя в Госдуме пройдёт круглый стол о проблемах ВИЧ-инфицированных. Депутат Федот Тумусов пригласил на него журналиста.