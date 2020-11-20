Замглавы Минстроя: не все апартаменты в России признают жильём

https://static.news.ru/photo/e37e806e-2b3c-11eb-a07a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин заявил, что Минстрой при присвоении статуса жилого помещения апартаментам намерен применить избирательный подход.

19 ноября на парламентских слушаниях в Совфеде Стасишин сообщил, что Министерство строительства и ЖКХ хочет законодательно утвердить жилой статус апартаментов и запретить их дальнейшее строительство. Комитет верхней палаты парламента по федеративному устройству и региональной политике рекомендовал кабмину определить требования для классификации апартаментов как жилья, а также разработать порядок регистрации по месту жительства в апартаментах.

20 ноября замглавы Минстроя уточнил некоторые детали инициативы. По его словам, у ведомства нет задачи признать все объекты, «мало-мальски адаптированные для проживания», полноценными жилыми помещениями. Министерство даст статус жилья только тем помещениям, где есть все инженерные и социальные удобства и соблюдаются нормы безопасности.

Стасишин подчеркнул, что гражданин сможет зарегистрироваться в апартаментах после уточнения их статуса, а затем пользоваться всеми положенными по закону услугами, например оформлением детей в школу или записью в поликлинику.

Это будет равноценное место проживания, но самое главное, что дома будут обслуживаться управляющими организациями. Люди должны быть обеспечены качественными коммунальными услугами, — цитирует чиновника РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложило упростить строительство частных домов.