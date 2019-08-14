https://static.news.ru/photo/bbb3dbf6-beaf-11e9-b6be-fa163e074e61_660.jpg Александр Залдостанов и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов, известный под неформальным прозвищем Хирург, восторженно отозвался о водительских навыках президента России Владимира Путина. По словам байкера, главе государства одинаково по силам управлять и «КамАЗом», и мотоциклом.

При этом, отметил главный «ночной» мотоциклист России, лидер нации водит так мастерски, как будто каждый день ездит в Кремль на двухколёсном транспорте.

В президенте России присутствует лихость, кураж и молодость. Это мои наблюдения, — цитирует Залдастанова РИА Новости .

При этом он заверил, что приезд Путина на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходило в окрестностях Севастополя, стал для всех неожиданностью.

Президент России, как писал News.ru, стал гостем мероприятия, приехав туда на мотоцикле «Урал» с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. В мае 2018 года Путин за рулём «КаМАза» возглавил колонну грузовиков, которые дали старт автомобильному движению во Крымскому мосту.