https://static.news.ru/photo/d061c804-ba97-11e9-8923-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов поддержал идею адаптировать российские законы для школьников путём их переложения в стихотворную форму. Учебное пособие «Конституция России в стихах и картинках для детей» подготовил фонд «Стратегия будущего».

Если стихи будут хорошие, то почему бы и нет. Таким образом, детям будет понятнее. Думаю, это можно сделать, — сообщил АГН «Москва» Чернышов.

Кроме того, он допустил, что содержание основных законов до молодёжи можно донести и с помощью рэп-исполнителей.

Как ранее сообщали «Известия», в новом учебном году школьники младших классов смогут изучать детскую версию "Конституции" в стихах. Основные конституционные принципы в ней проиллюстрированы, в том числе и современными примерами: Теперь война на Украине,/ Где русских тоже много есть,/ А им язык их запретили/ И разожгли войну и месть.

Как писал News.ru, две трети россиян знают, что День Конституции отмечается в России 12 декабря. Но только половина опрошенных читали Основной закон страны. При этом большинство жителей страны (76%) полагают, что власти соблюдают Конституцию России.