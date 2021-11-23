Законопроекты о QR-кодах не попали в декабрьский график Госдумы

Законопроекты о введении QR-кодов на воздушном транспорте и в поездах дальнего следования, а также о праве регионов вводить посещение общественных мест по QR-кодам не включены в календарь рассмотрения вопросов Госдумы на декабрь. Это следует из проекта постановления, внесённого на рассмотрение Совета Думы.

Документ с предварительным графиком работы парламента на следующий месяц традиционно утверждается Госдумой в последний пленарный день текущего месяца, на этой неделе это 25 ноября. Из этого следует, что расписание окончательно не утверждено, постановление лишь зарегистрировано и направлено в Совет Госдумы.

12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта о введении системы QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса или факт перенесённого заболевания, в транспорте и общественных местах. Ограничения будут действовать до 1 июня 2022 года. Власти регионов планируется наделить полномочиями, по которым они самостоятельно будут определять объекты, где необходимы QR-коды. Между тем в Татарстане уже ввели требование QR-кодов на общественном транспорте, что не предусмотрено в том числе и названными законопроектами.

Всё это вызвало неоднозначную реакцию общества: не исключено, что вопрос QR-кодов будет обсуждаться на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая должна состояться во второй половине декабря. Эксперты отмечают, что QR-кодирование может быть свёрнуто из-за недовольства населения, и в таком случае в роли «народного спасителя» выступит лично глава государства, который объяснит драконовские меры «перегибами на местах».