Законопроект о «гаражной амнистии» принят Госдумой в окончательном чтении

https://static.news.ru/photo/30210880-8bc6-11eb-ab7e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект о так называемой гаражной амнистии.

Документ размещён в базе данных нижней палаты российского парламента. В случае одобрения Совфедом и президентом закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года. Авторы инициативы избрали такой срок, чтобы муниципалитеты и регионы успели подготовиться, говорится в пояснительных материалах.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что благодаря законопроекту граждане в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, смогут бесплатно получать в собственность государственные и муниципальные участки земли, на которых стоят их гаражи. По словам спикера, принятие закона позитивным образом коснётся более 3,5 млн россиян.

Законопроект о «гаражной амнистии» был внесён в Госдуму в декабре 2020 года. Он содержит поправки в Земельный кодекс и закон о госрегистрации недвижимости. Документ описывает механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Ранее депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении так называемый закон «о просветительской деятельности», писал NEWS.ru.