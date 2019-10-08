https://static.news.ru/photo/8a545c40-e9e6-11e9-8e44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Госдума России одобрила в первом чтении законопроект о праве «Почты России» совершать денежные переводы в размере до 15 тысяч рублей без личного присутствия клиента.

Сейчас оператор обязан провести идентификацию физических лиц перед отправкой или получением почтовых переводов независимо от его суммы.

Основное отличие обычной идентификации от упрощённой в том, что в последнем случае нет необходимости личного присутствия гражданина, говорится на сайте парламента .

Достаточно предоставить фамилию, имя и отчество, а также серию и номер документа, удостоверяющего личность. В случае принятия документа он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Ранее News.ru сообщал, что комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил идею запретить выезд из страны экс-сотрудникам ФСБ. По мнению председателя комитета Леонида Калашникова, эта мера обезопасит бывших сотрудников от различного рода провокаций.