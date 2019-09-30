https://static.news.ru/photo/3578b696-e381-11e9-b84e-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Закон о запрете размещения хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября. Эксперты считают, что в результате этого цены на гостиницы к лету вырастут, десятки тысяч сотрудников хостелов потеряют работу, а бюджет недосчитается более 15 млрд рублей.

Для туриндустрии в связи с этим законом ничего хорошего не случилось. А государство потеряет налоговые поступления — причем, как прямые, так и косвенные, например, от кафе, расположенных рядом с закрытыми хостелами, — рассказал «Интерфаксу» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Аналогичного мнения придерживается и президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Владимир Васильев. По его словам, в 20 крупнейших туристических регионах страны из-за закрытия 30 тыс. хостелов работу могут потерять более 76 тыс. человек, а налоговые потери за год составят 15,5 млрд рублей. Васильев уверен, что от этого закона особенно пострадает молодёжь, студенты и люди со средним доходом, которые привыкли останавливаться в недорогих хостелах.

В Петербурге, по неофициальной оценке, около 20–30% рынка занимают хостелы. Многие из них появились на месте коммунальных квартир, которые предприниматели выкупали, вкладывались в них, — считает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.

Многие владельцы хостелов к закону уже подготовились, изменив юридический статус, они теперь намерены сдавать помещения как квартиры.

Как писал News.ru, президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещать гостиницы в жилых помещениях. Инициатива вступает в силу с 1 октября 2019 года. В соответствии с документом, для размещения хостела в жилом помещении его необходимо перевести в разряд нежилых. Действующее законодательство допускает подобную процедуру в отношении квартир, расположенных на первых этажах, а также на вторых этажах при условии, что помещения под ними тоже не являются жилыми. Наряду с этим хостел должен иметь отдельный вход и быть оснащён звукоизоляцией, пожарной и охранной сигнализацией и прочим оборудованием. Кроме того, потребуется согласие всех собственников квартир в жилой постройке.