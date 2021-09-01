Заключённым в «Лефортово» запретили лежать под одеялом до отбоя

Администрация СИЗО «Лефортово» запрещает заключённым лежать на разобранной кровати до отбоя. Об этом рассказал член ОНК Москвы Георгий Иванов, пишет RT.

Он также рассказал, что заключённым запретили держать на виду иконы. Правила внутреннего распорядка позволяют иметь их в камере, но после молитвы руководство требует убирать их в ящик. Кроме того, администрация убрала переносные столики для еды, и для приёма пищи у заключённых остались только неудобные, привинченные к полу стол и скамейка.

Всё это довольно странно. Люди в тюрьме не сидят, а лежат. Что такого, если кто-то задремал? Кому это вредит? — подчеркнул Иванов.

При этом ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников разговоре с РИА Новости напомнил , что раньше в СИЗО нельзя было спать днём, а теперь разрешили делать это, но только на застеленной кровати. Кроме того, содержащимся в изоляторе людям позволили носить на прогулку пластиковые бутылки с питьевой водой.

Руководство изолятора также лишило заключённых журналов с изображением женщин. По словам представителя администрации, речь идёт об изданиях эротического характера, которые раньше можно было заказать, так как они есть в каталоге «Почты России».

В СИЗО, как правило, находятся люди, вина которых ещё не доказана, — подозреваемые и обвиняемые. Кроме того, там могут содержаться осуждённые, ожидающие этапа, и задержанные, ожидающие экстрадиции. В «Лефортово» содержат известных людей, в том числе экс-главу ФСИН Валерия Максименко, журналиста Ивана Сафронова и совладельца группы «Сумма» Зиявуддина Магомедова. Кроме того, в это СИЗО поместили экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.