Ситуацию вокруг Украины резко изменило заявление Киева о возможности вернуть себе ядерное оружие. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, добавив, что Европе следовало бы задуматься о том, к каким последствиям могло привести обладание растерзанной страной ядерным оружием.

Режим киевский договорился до того, что поставил вопрос, вообще заикнулся об обладании Украиной, той, которую мы видим сейчас — растерзанной, с внутренними противоречиями, с неадекватным людьми у власти — об обладании ими ядерным оружием... Это перевернуло, как мне кажется, вообще всю историю, — заявила она.

Захарова назвала представителей Украины, заикнувшихся о том, не вернуться ли к обсуждению наличия ядерного оружия, «малоадекватными». И добавила, что было бы здорово, чтобы сейчас на тех «натовских сборищах, которые проходят» кто-то подумал бы об этом.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ликвидация Киевом запасов ядерного оружия в связи с подписанием Будапештского меморандума была ошибкой. США и Великобритания, по его словам, должны были гарантировать украинской стороне безопасность.