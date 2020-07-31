Общество

Захарова рассказала о вызванном пандемией единении россиян

15:28, 31 июля 2020

Пандемия COVID-19 объединила в порыве добрых дел многих россиян и позволила представителям самых разных слоев общества осознать, что такое настоящее единство. 

Такое заявление официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала на церемонии награждения волонтёров, помогавших людям в период пандемии. Как передаёт РИА Новости, мероприятие прошло в усадьбе Середниково в подмосковном городском округе Солнечногорск. В этом жилище прошло детство поэта Михаила Лермонтова. 

Это время могло нас разъединить, но, как видите, оно многих из нас объединило. И власть исполнительную, и законодательную, и гражданское общество в лучших его проявлениях, и людей, которые, возможно, не соотносили себя ни с властью, ни с гражданским обществом, - отметила Захарова во вступительной речи.

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