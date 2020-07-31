Захарова рассказала о вызванном пандемией единении россиян

Президент Владимир Путин подписал закон, одна из статей которого разрешает проводить голосование несколько дней (не более трёх). Такое решение может принять избирательная комиссия в течение десяти дней со дня публикации решения о назначении выборов или референдумов.

Сроки подготовки и проведения плебисцита будут отсчитываться от последнего дня голосования. Также закон разрешает проводить процедуру на придомовых территориях или местах общего пользования. Подсчёт голосов будет проводиться сразу после закрытия...