Захарова рассказала о вызванном пандемией единении россиян

Пандемия COVID-19 объединила в порыве добрых дел многих россиян и позволила представителям самых разных слоев общества осознать, что такое настоящее единство.
Такое заявление официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала на церемонии награждения волонтёров, помогавших людям в период пандемии. Как
Это время могло нас разъединить, но, как видите, оно многих из нас объединило. И власть исполнительную, и законодательную, и гражданское общество в лучших его проявлениях, и людей, которые, возможно, не соотносили себя ни с властью, ни с гражданским обществом, - отметила Захарова во вступительной речи.
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