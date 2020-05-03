Протоиерей Смирнов увидел пользу в коронавирусе

https://static.news.ru/photo/163ebdca-8d68-11ea-aba1-fa163e074e61_660.jpg Протоиерей Димитрий Смирнов Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов призвал задуматься над положительной стороной пандемии коронавируса.

По его мнению, из-за эпидемии активизируются волонтёрство, желание что-то сделать для ближнего. Кроме того, у людей началось понимание «каких-то очень важных для Церкви христианских качеств души».

На самом деле это чрезвычайно полезное явление, — цитирует Смирнова «Интерфакс».

Протоиерей добавил, что умершие от коронаируса, в том числе врачи и священники, «отдали свою жизнь за ближнего, пережили любовь, которая превышает эгоизм». Он также считает, что болезнь учит одной из главных добродетелей — терпению.

Протоиерей известен своими скандальными высказываниями. Так, в феврале Смирнов назвал гражданских жён бесплатными проститутками. По его словам, женщины «сами не понимают», что такое брак, а мужчины, живущие в гражданском браке, якобы не считают женщин за жён. При этом священнослужитель отказался извиняться за свои слова, так как уверен, что сказал абсолютную правду, поскольку с сожительницами «обращаются как с мусором».

Как ранее писал NEWS.ru, протоиерей объяснил суть своего резонансного заявления о том, что малоимущим россиянам нужно просить милостыню в трудные времена.