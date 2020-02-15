https://static.news.ru/photo/e1f4c00c-507f-11ea-ae6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

РПЦ считает, что гражданские жёны приравниваются к «бесплатным проституткам». Священники уверены, что женщины «сами не понимают», что такое брак.

Об этом заявил на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.

Неохота сказать, что «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и всё, а так тебя никто за жену не считает, — высказался священник.

Смирнов заметил, что в России при всём этом замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин. Потому что мужчины, женатые гражданским браком, не считают их за жён.

Это просто временная утеха. Потому что если бы он относился к ней, как к жене — ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда, — приводит слова представителя церкви «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва заявила, что современная молодёжь воспринимает брак как повод для очередного застолья за счёт родителей. Парламентарий также высказалась против гражданских браков, пояснив, что они не обеспечивают надлежащую юридическую защиту детей.