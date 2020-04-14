Протоиерей Смирнов объяснил свои слова о «милостыньке» и «горсточке крупы»

https://static.news.ru/photo/757f61e4-7e69-11ea-a703-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/smirnovprotopope

Священнослужитель Русской православной церкви Димитрий Смирнов объяснил суть своего резонансного заявления о том, что малоимущим россиянам нужно просить милостыню в трудные времена.

В начале апреля в эфире телеканала «Союз» протоиерей неоднозначно прокомментировал слова ведущего Александра Березовского. Тогда Смирнов посоветовал жителям страны в случае возникновения финансовых проблем «попросить милостыньку» в виде «горсточки крупы».

По словам протоиерея, его рекомендация была шуточной, после чего он обрушился с критикой на представителей СМИ, которые «не поняли юмора» и восприняли его слова всерьёз.

Создают продукт, над которым нужно всем улыбаться, а потом выдают это за какое-то заявление. Нет ни ума, ни чувства юмора, — сказал Смирнов телеканалу «360».

Протоиерей известен своими скандальными высказываниями. Так, в феврале Смирнов назвал гражданских жён бесплатными проститутками. По его словам, женщины «сами не понимают», что такое брак, а мужчины, живущие в гражданском браке, якобы не считают женщин за жён. При этом священнослужитель отказался извиняться за свои слова, так как уверен, что сказал абсолютную правду, поскольку с сожительницами «обращаются как с мусором».

Как писал NEWS.ru, ранее храмы Москвы стали закрывать на карантин из-за коронавируса у священников.