https://static.news.ru/photo/08266606-70db-11ea-8d75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предстоящую нерабочую неделю, объявленную в России в связи с распространением коронавируса, необходимо провести с пользой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, не все в эти дни смогут остаться дома, однако тем, у кого есть такая возможность, она «искренне завидует».

Проведите это время с пользой. Сделайте так, чтобы найти радость от непростого момента, в котором находится сейчас весь мир, — призвала Захарова в видеообращении , размещённом на её странице в Facebook.

Представитель МИД отметила, что во время самоизоляции она в первую очередь бы выспалась, а после читала книги, смотрела фильмы, занималась шитьём и приготовила «что-нибудь экзотическое или вкусное из выпечки — может быть, сделала бы эклеры».

Также во время карантина Захарова прибралась бы на даче или в квартире, вымыла окна и занялась бы рассадой.

Ранее NEWS.ru писал, что официальный представитель МИД РФ ответила шуткой на распространяемую ложную информацию о львах и тиграх, якобы гуляющих по улицам городов России.